البورصة المصرية تستكمل الصعود القوي و«EGX30» يقترب من 20500 نقطة منتصف التعاملات

استكملت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوي حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 15-10-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 2.29%، مسجلا 20460 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.42%، عند مستوى 3759 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنسبة 2.02%، عند مستوى 5663 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منهم 62 سهما، فيما تراجع 9 أسهم، و استقر 106 أسهم دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 26.28 مليون جنيه، و 1.75 مليون علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 28.03 مليون جنيه.