البورصة المصرية تستكمل التحركات المتباينة حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتباين حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.28%، مسجلا مستوى 20117 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.59%، عند مستوى 3807 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.4%، عند مستوى 5666 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 52 سهما، فيما تراجع 58 سهما، و استقر 89 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 4.87 مليون جنيه، و 590.6 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 5.46 مليون جنيه.