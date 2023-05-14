البورصة المصرية تستكمل الأداء المتباين حتي منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتباين حتي منتصف تعاملات اليوم الأحد 14-5-2023، وسط سيطرة بيعية للمستثمرين المصريين .

واستمر مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” في الأداء المتذبذب، مسجلا هبوطا بـ 0.22%، عند مستوى 17233 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.52% عند مستوى 3077 نقطة، وصعد مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.44% عند 4662 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 71 سهما، فيما تراجع 41 سهما، واستقر 85 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 181.5 مليون جنيه، و 103.1 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 284.61 مليون .