البورصة المصرية تستقر في المنطقة الخضراء حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد

استقرت مؤشرات البورصة المصرية، بالمنطقة الخضراء حتى منتصف تعاملات اليوم الأحد 16-7-2023، مدعومة بالتوجه الشرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.34% عند مستوى 17400 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.68%، عند مستوى 3451 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.56% عند 5112 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 193 سهما، ارتفع منها 62 سهما، فيما تراجع 36 سهما، و استقر 95 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 6.58 مليون جنيه، و 2.39 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 8.98 مليون جنيه.