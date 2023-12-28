البورصة المصرية تستقر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية للإغلاق بالمنطقة الخضراء مع صعود جماعي لمؤشراتها بنهاية تعاملات اليوم الخميس 28-12-2023.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعًا بنسبة 1.40%، ليسجل مستوي 24691.43 نقطة.

كما صعد EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.02%، ليغلق عند مستوي 5462.98.

واتجه EGX100 الأوسع نطاقًا للارتفاع أيضًا بحوالي 0.33%، لينهي تعاملات اليوم عند 7854 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي نحو 1.59 تيريليون جنيه، في حين أن إجمالي قيم التداولات علي الأسهم بلغت حوالي 5.2 مليار جنيه.

وتم التداول علي ما يصل إلي 202 سهم، ارتفع منهم 76، وتراجع 78، فيما استقر 48 عند مستويات جلسة أمس الأربعاء.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 2.4 مليون جنيه، و 32.3 مليون علي التوالي، في حين فضل المصريين الشراء بنحو 34.7 مليون جنيه.