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البورصة المصرية تسترد النبض الأخضر في الافتتاح بدعم المركزي والرقابة المالية

البورصة المصرية تفتتح التعاملات على صعود قوى جماعى لمؤشراتها
رجب عزالدين 10:56 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 10:56 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود قوى لمؤشراتها تزامنا مع إعلان البنك المركزى والرقابة المالية عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.62% عند 10641 نقطة حتى الساعة 10.20

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.45 % إلى 1866 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.49% إلى 2807 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها ، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 ،وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبا.

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كما أغلقت جلسة الاثنين ، على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبوط رأس المال السوقى، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبا.

وأضطرت إدارة البورصة لايقاف التداول نصف ساعة بمنتصف جلسة الثلاثاء، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقا لنظام التداول(وهو إجراء نادر).

البورصة المصرية..الرقابة والمركزي يُؤسسان صندوق التعزيز السيولة

محمد -عمران
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وأعلنت الرقابة المالية صباح اليوم عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

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وأوضحت أنهُ تم عقد لقاء بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وقال د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن البنك المركزي المصري يَعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها .

وتابع : أن هناك إهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية. 

ولفت أن هذا التوجه يأتي من إيمان البنك المركزي المصري بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتنشيط بورصة الأوراق المالية من خلال العمل على منح تمويل لشركات الوساطة المالية من خلال هذا الصندوق.

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وأشاد رئيس الهيئة بالمبادرات المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لدعم الأسواق وكذلك بالتنسيق والتعاون المستمر بين الجانبين.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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