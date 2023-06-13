البورصة المصرية تستأنف عملها اليوم بعد تصويب العطل التقني لنظام التداول

استأنفت البورصة المصرية العمل اليوم الثلاثاء 13-6-2023، وذلك عقب الانتهاء من تصويب العطل التقني الذي أصاب نظام التداول في جلسة الأمس، بالتنسيق مع الشركة الموردة للنظام.

وأكدت البورصة أن جميع العمليات المنفذة خلال جلسة أمس الاثنين، سيتم تسويتها في المواعيد المعتادة المحددة لذلك.

وكانت البورصة المصرية قد تعرضت أمس لتوقف نظام التداول مؤقتًا بسبب وجود عطل فني.

ونفت إدارة البورصة ما تم تداوله من شائعات عن وجود هجوم سيبراني على خوادم البورصة.

ونوهت بأنه جار التواصل، مع فريق عمل مؤسسة ناسداك للعمل على حل المشكلة.