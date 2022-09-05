البورصة المصرية ترتد لأعلى و«EGX30» يستهدف 10200 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استهداف مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 لمستوى 10200 نقطة، فى إطار الارتداد بعد الهبوط التصحيحى الذى تعرض له نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الخبراء إن ارتفاع «EGX30» أمس الأحد جاء مدعوما بتحركات أسهم قطاعات العقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبتروكيماويات.

وفى سياق متصل، رجحوا صعود مؤشر الأسهم الصغير والمتوسطة EGX70 لمستوى المقاومة 2200 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على صعود جماعي، إذ ارتفع الرئيسى EGX30 بنحو %0.6 ليغلق عند مستوى 9996 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 EWI بحوالى %1.07 مسجلا 2188 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة %1 عند 3138 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 920.66 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى حوالى 4.32 مليار، ليسجل 684.19 مليار، مقابل 679.87 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى 76.72 مليون و3.65 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى بيع للأجانب بقيمة 80.38 مليون.

قال محمد عطا، مدير بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة تمكنت أمس من الارتداد بعد الهبوط التصحيحى نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف عطا أن «EGX30» تمكن من الارتداد من مستوى الدعم 9900 نقطة، خلال تعاملات أمس، وسعى لاختراق حاجز 10000، فيما لم يتمكن من الثبات أعلاه.

ونوه بأن ارتداد مؤشر «EGX30» أمس جاء مدعوما بالأداء الإيجابى لأسهم قطاعى العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، متوقعا أن يحاول اليوم اختراق 10000 نقطة، واستهداف مستوى 10200.

وعلى صعيد EGX70، قال عطا إنه تمكن أيضا من الارتداد لأعلى من مستوى 2150، لينهى تعاملات أمس على صعود بنحو 23 نقطة، مرجحا أن يستهدف اختراق 2200 نقطة.

أوضح ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، أنه رغم إغلاق «EGX30» فى المنطقة الخضراء أمس، لكن التحركات التصحيحية ما زالت قائمة على المؤشر والأسهم المكونة له، متوقعا سعيه للتجربة على مستوى 10200 نقطة على الأجل القريب.

ولفت نبيل إلى استمرار سيطرة التحركات العرضية على «EGX30» فى نطاق منطقة دعم 9600 إلى 9800 نقطة، ودون مستوى 10350، وذلك لحين تمكن أى من القوى البيعية أو الشرائية من السيطرة على الاتجاه.

ورجح نبيل استمرار تصدر أسهم القطاع العقارى من حيث أحجام التداول، تليها البتروكيماويات، ثم البنوك.

وفيما يتعلق بـ«EGX70»، قال إن بعض أسهم المؤشر مازالت لديها مستهدفات صعودية لم تتحقق حتى الآن.