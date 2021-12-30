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البورصة المصرية تربح 115 مليار جنيه خلال 2021.. والثلاثيني يصعد 10%

الرئيسي سجل بجلسة اليوم 11949 نقطة
أسماء السيد 6:29 م, الخميس, 30 ديسمبر 21 6:29 م, الخميس, 30 ديسمبر 21

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تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب قاربت حاجز 115 مليار جنيه خلال عام 2021 الجاري، وسط معدل ارتفاع لمؤشرها الرئيسي “egx30” بنسبة 10% خلال العام أيضًا .

وسجل رأس المال السوقي بجلسة اليوم الخميس آخر جلسات العام الجاري حوالي 765.579 مليار جنيه مقارنة بقيمة 650.867 مليار جنيه ببداية 2021، وعلى صعيد المؤشر الرئيسي فقد اختتمت تعاملات العام عند مستوى 11949 نقطة مقارنة بمستوى 10845 بمستهله .

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وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس -آخر جلسة في عام 2021- على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.43% مسجلًا 11949 نقطة، بينما صعد   “EGX70”  للأسهم المتوسطة بنسبة 0.85% ليسجل 2201 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.85% أيضا ليصل 3255 نقطة.

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وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 3.4 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.


وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 92 سهما من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 32، وبقي 68 دون تغيير.

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بقلم أسماء السيد

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