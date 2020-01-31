البورصة المصرية تربح 11 مليار جنيه في أسبوع (جراف)

أغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه مقابل 697.3 مليار استهل بها تعاملات الاسبوع.

قفزت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب على قطاع البنوك والعقارات، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وأشار التقرير -الذي وصل “المال” نسخه منه- إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة قد ربح 11 مليار جنيه تقريبًا، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه مقابل 697.3 مليار استهل بها تعاملات الأسبوع مرتفعاً 1.6%.

وارتفع مؤشر “egx30″ الرئيسي بنسبة 1.39 جنيه ليصل إلى مستوى 13918 نقطة، و”egx70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.75% إلى 538 نقطة، و”egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.87% إلى 1395 نقطة.

يذكر أن البورصة قد إختتمت تعاملات جلسة، أمس الخميس، اخرجلسات الإسبوع على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات بلغت 804 ملايين جنيه.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 804 ملايين جنيه تقريبًا، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 106 من إجمالى 178 متداولاً، بينما هبط 30، وبقى 42 دون تغيير.

واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه، و21.6 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 6.6 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و 21.3 مليون جنيه على التوالى.

الجراف التالي يوضح القيمة السوقية للمؤشرات الأساسية للبورصة الأسبوع الماضي: