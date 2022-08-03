البورصة المصرية تدرج زيادة رأسمال مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 2.1 مليار جنيه

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير موافقة لجنة القيد فى البورصة المصرية على إدراج زيادة رأسمال المصدر إلى 2.1 مليار جنيه على قاعدة البيانات اعتبارا من الغد

وتقدمت مدينة نصر للإسكان، فى وقت سابق، إلى إدارة البورصة (7 يوليو الماضى)، بمستندات زيادة رأس المال المصدر من 1.87 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 228 مليونا.

وجري تنفيذ الزيادة عبر إصدار 228 مليون سهم وزعت على المساهمين بنظام الأسهم المجانية بواقع 0.12 سهم مجانى لكل سهم أصلى، على أن تُموَّل من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام المالى المنتهى 31 ديسمبر الماضى.

وأشارت الشركة إلى أن عملية التوزيع ستجرى عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى اعتبارا من 4 أغسطس، أما الحق فى التوزيع فينتهي انتقاله بالنسبة لمشتري السهم وحامله بنهاية جلسة اليوم.

ورفعت مدينة نصر للإسكان رأسمالها المصدر، فى يناير الماضى، من 1.49 مليار إلى 1.87 مليار، بزيادة قدرها 374.4 مليون عبر اكتتاب قدامى المساهمين جرى تنفيذه فى 10 فبراير الماضى.

خريطة مساهمى مدينة نصر للإسكان المالكين فوق 5% من الأسهم

مدينة نصر للإسكان

وتعدّ مدينة نصر للإسكان واحدة من أقدم شركات التطوير العقارى فى مصر (أسست عام 1959)، وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة المصرية (منذ مايو 1995).

ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الحالية إليها (ممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع)، وتمتلك الشركة محفظة أراض واسعة ومتنوعة؛ منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون متر مربع على طريق القاهرة السويس.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة شركات؛ أبرزها بيج إنفستمنت جروب التى تستحوذ على (19.9%)، والقابضة للتشييد والتعمير التى تستحوذ على (15.19%).

كما تستحوذ “بي إنفستمنتس” القابضة على (7.45%) إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.

وشرعت الشركة، منذ ديسمبر الماضى، فى إجراءات الاستحواذ على شركتين عقاريتين؛ من بينهما منك للاستثمار العقارى بقيمة إجمالية قدرها 232 مليون جنيه جرى تخفيضها إلى 200 مليون لحين تحديث تقارير القيمة العادلة للأسهم وفقًا لإفصاح حديث حول الموضوع بتاريخ 3 يوليو الماضى.

سوديك تقدم عرضًا للاستحواذ على مدينة نصر بسعر محل رفض من مجلس الإدارة

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)

وتلقّت مدينة نصر للإسكان، فى (5 يوليو الحالي)، عرض غير مُلزم للاستحواذ عليها من قِبل شركة سوديك المملوكة لشركة الديار العقارية الإماراتية بمتوسط سعر مبدئي يتراوح من 3.2 إلى 3.4 جنيه للسهم.

وقالت “سوديك”، في إفصاح مرسل، للبورصة، إن التوجه الإستراتيجي لها والمدعوم من مساهميها الرئيسيين شركة الدار العقارية وشركة ADQ القابضة اللذين يمتلكان 85.5% من شركة سوديك منذ ديسمبر 2021، يتمثل في التوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.

وتسهم الصفقة، حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر، خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها،

وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة غير المطورة والتى تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع.

وعلّقت سوديك إتمام الصفقة على شرط الحصول على نتائج مُرضية من الفحص النافى الجهالة يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى؛ ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك، وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة سوديك الرئيسيين.

وأبدى مجلس إدارة مدينة نصر للإسكان، فى اجتماع لاحق (7 يوليو)، اعتراضه العرض بسعره الحالى، مطالبًا سوديك بإعادة النظر فى السعر،على أن يُعرَض الأمر برمته على الجمعية العامة للمساهمين للنظر فى مسألة السماح بالفحص النافى للجهالة من عدمه (حدد للعمومية موعد 16 أغسطس).