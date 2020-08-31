البورصة المصرية تدخل هدنة تصحيح لإعادة التجربة على 11500 نقطة

قال محللون فنيون إن البورصة المصرية دخلت في هدنة تصحيح مؤقتة في إطار عمليات جني الأرباح تمهيدًا لعودة القوى الشرائية وإعادة التجربة على مستوى 11500 نقطة.

ويرى المحللون أن السوق شهدت، اليوم الاثنين، جني أرباح على غالبية الأسهم القيادية، بينما وضعوا مستوى 11225 نقطة حماية للأرباح للمستثمر قصير الأجل.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.6% إلى 11365 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.64% إلى 1848 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” بنسبة 0.6% إلى 2763 نقطة.

وهبطت قطاعات البنوك والرعاية الصحية والأغذية والخدمات المالية غير المصرفية ومواد البناء، بينما ارتفعت قطاعات العقارات والسياحة والاتصالات والتجارة والتعليم والمنسوجات والتغليف.

قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت جني أرباح على غالبية الأسهم، وخاصة البنك التجاري الدولي ليستمر مستوى حماية الارباح عند 11225 نقطة.

وأشار جمال الدين إلى أن كسر المستوى المذكور لأسفل سيُعدّ إشارة سلبية، ومن المستبعد حدوثها في الوقت الحالي ليظل مستوى 11500 نقطة أقرب مقاومة.

قال أحمد أبو اليزيد، محلل فني أول بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت عمليات تصحيح في إطار جني أرباح على سهم البنك التجاري الدولي والأسهم القيادية في المؤشر الرئيسي، وأبرزها أسهم العقارات مثل مدينة نصر وسوديك ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأوضح أبو اليزيد أن التراجع جاء بعد قدرة المؤشر على تخطي مستوى 11200 نقطة والتحول إلى الاتجاه الصاعد على المدى القصير، ونصح باستغلال الهبوط في بناء مراكز شرائية جديدة على أسعار أفضل.

ورجّح أن يتم اختبار هذا المستوى المذكور مرة أخرى كدعم وتعود القوة الشرائية من جديد ليكون المستهدف التالي حول 12000 نقطة خلال الفترة المقبلة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، اليوم، نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 33.25 و39.97 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضّل الأجانب البيع بصافي قدرة 73.22 مليون جنيه.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.56 مليار جنيه، وجرى التعامل على 187 سهمًا، ارتفع منها 68 سهمًا، وانخفضت أسعار 100 سهم، بينما استقر 19 سهمًا عند نفس إغلاقات جلسة الأحد.