البورصة المصرية تخسر 5% ورأس المال يقفد 11.6 مليار جنيه في أسبوع

تحولت البورصة المصرية للتراجع الأسبوع الحالي متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، لتنخفض مؤشراتها بشكل جماعي بنسب تراوحت بين 1% ونحو 5%، وخسائر تجاوزت 11 مليار جنيه لرأس المال السوقي.

وخسر مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ما نسبته 4.6% منهيا التعاملات عند مستوى 9455 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة نحو 4% إلى مستوى 995 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.14%، إلى 1024 نقطة.

متحولة للهبوط من ارتفاعات الأسبوع الماضي

وفقد رأس المال السوقي 2.13% من قيمته بقيمة إجمالية 11.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 540 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

وكانت البورصة المصرية أنهت أسبوعها الماضي على ارتفاع بدعم حزم التحفيز الحكومية التي بلغت قيمتها 23 مليار جنيه، 20 منها كانت بتوجيهات رئاسية، و3 مليارات من البنك الأهلى المصري، وبنك مصر.