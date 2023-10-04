البورصة المصرية تختتم جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع بمكاسب سوقية 14 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 27-9-2023، – آخر جلسات الأسبوع الجاري -في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية نحو 14 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.84%، ليغلق عند 19873 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.62%، مسجلا 3735 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنحو 0.82%، عند 5546 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.5 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 197 سهما، ارتفع منهم 87 سهما، وتراجع 49 سهما، فيما استقر 61 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 353 مليار جنيه، مقابل تريليون و 339 مليار لمستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 38.93 مليون جنيه، و 21.42 مليون علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 60.36 مليون.