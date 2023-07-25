البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم على تراجع جماعي بخسائر سوقية 4 مليارات

تحولت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، للهبوط الجماعي في ختام تعاملات الثلاثاء 25-7-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية نحو 4 مليارات جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.4%، ليغلق عند مستوى 17479 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.25%، عند مستوى 3396 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.17%، عند 5051 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.62 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 203 سهما، ارتفع منهم 31 سهما، وتراجع 95 سهما، فيما استقر 77 سهما دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 172 مليار جنيه، مقابل تريليون و 176 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 32.92 مليون جنيه، و 12.76 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 45.69 مليون جنيه.