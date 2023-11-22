البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية 18 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023، في المنطقة الخضراء، بمكاسب سوقية نحو 18 مليار جنيه.

وارتقع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.03%، ليغلق عند مستوى 25029 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2.03%، عند مستوى 5033 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، ب 1.85%، ليغلق عند 7378 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.44 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204 سهما، ارتفع منها 126 سهما، وتراجع 42 سهما، فيما استقر 36 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون 691 مليار جنيه، مقابل تريليون و 673 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 33.78 مليون جنيه، و 62.46 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 96.21 مليون جنيه.