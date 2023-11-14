البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم على تباين ورأسمالها السوقي يربح 3 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، الثلاثاء 14-11-2023، على تباين، تزامننا مع سيطرة بيعية للمستثمرين المصريين.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.25%، ليغلق عند مستوى 23894 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.01%، عند مستوى 4791 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.1%، ليغلق عند 7027 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 4.13 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 203 أسهم، ارتفع منها 80 سهما، وتراجع 71 سهما، فيما استقر 52 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و617 مليار جنيه، مقابل تريليون و 614 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء، بصافى قيمة 132.11 مليون جنيه، و 60.32 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 192.43 مليون جنيه.