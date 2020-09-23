البورصة المصرية تختتم تعاملاتها صاعدة ورأسمالها السوقي يربح 3 مليارات جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وارتفاع رأسمالها بقيمة 3 مليارات جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.15% ليصل إلى 10979 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.99% إلى 2009 نقاط، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.6% إلى 2903 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 118 سهمًا من إجمالى 191، بينما هبط 51، وبقي 22 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 620.1 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 617.1 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وارتفاع رأسمالها بقيمة 4 مليارات جنيه.

خبراء يتوقعون أداء البورصة المصرية ويرشحون أسهم للشراء

ونصحت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة متعاملي البورصة بالانتقائية خلال الوقت الحالي، في إطار حالة الهدوء التى تشهدها حركة المؤشرات خاصة الرئيسي.

وقالت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” عليه، إن البورصة لا يزال لديها فرصة لاختبار مستوى المقاومة عند 11220 نقطة، موضحة أن تجاوزها لأعلى سيدفعهُ نحو 11500 نقطة ثم 11800 نقطة.

فيما أوصت بشراء سهم مجموعة “طلعت مصطفى” بالقرب من 6.20 جنيه موضحةً أن السهم يستهدف مستوى 6.60 جنيه ثم 7 جنيهات.

من جهته، قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء بشركة «عربية أونلاين» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة سجلت أمس تحسنًا طفيفًا مقارنة بتحركاتها فى جلسة الاثنين.

وأشار غريب إلى أن المؤشر الرئيسى استطاع التمسك بمستوى الدعم المهم 10850 نقطة، وتراجع لأسفل منطقة الدعم لكنه عاد فى نهاية الجلسة ليغلق أعلاها حول 10960 نقطة.

وتوقع غريب تحركات عرضية مائلة للصعود نحو مستوى 11000 نقطة، ثم استهداف مناطق المقاومة 11150 – 11200 نقطة، مشيرًا إلى أنه فى حال اختراقها لأعلى سيستهدف المؤشر مستويات 11500 نقطة.