البورصة المصرية تختتم آخر جلسات الأسبوع في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية 11 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس 14-9-2023، في آخر جلسات الأسبوع الجاري، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 11 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.92%، ليغلق عند مستوى 19540 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.69%، عند مستوى 3839 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.73%، عند 5649 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.02 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع منهم 92 سهما، وتراجع 50 سهما، فيما استقر 60 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 314 مليار جنيه، مقابل تريليون و 303 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع، بصافي قيمة 128.25 مليون جنيه، و14.6 الف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 128.26 مليون جنيه.