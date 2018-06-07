البورصة المصرية تختبر 15750 نقطة

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “النعيم القابضة” إن مؤشر البورصة الرئيسي يختبر خلال الفترة الراهنة خطوط الدعم الأساسية عند 15750 نقطة ، مشيرا إلى أن غياب القوة الشرائية المؤثرة تضع شكوكًا حول قدرة هذا الدعم في إيقاف موجات التراجع، ومن ثم فإن الهبوط دون 15750 نقطة سوف يدفع لمزيد من التراجعات قرب 15425 نقطة .

و تابع : “إذ نجح المؤشر في الارتداد ﻷعلى منطقة 15750 نقطة، فإن ذلك سيدفع به للتحرك صوب مستوى 16500-16600 نقطة” .

وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، أشار إلي أن المؤشر لم ينجح في التماسك أعلى من مستوى الدعم عند 829 نقطة، وهو ما يرجح من احتمالات التراجع نحو 795 كمستهدف أول ثم نطاق 750-765 نقطة كمستهدف ثان .

ونصح المتعاملين بانتظار إشارة جديدة للشراء .

وأنهت البورصة تعاملات اليوم، آخر جلسات اﻷسبوع الجاري على تراجع جماعي عدا المؤشر الرئيسي الذي صعد بنسبة طفيفة عند 0.09% عند 15923 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني بـ 1% ليصل 794 نقطة، و المؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.74% عند 2037 نقطة .

