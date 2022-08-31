البورصة المصرية تختبر منطقة دعم 10000-10095 نقطة

قال محللون فنيون إن البورصة المصرية تختبر خلال الوقت الحالي، منطقة الدعم 10000-10095 نقطة، موضحين أن التماسك أعلاها سيفتح باب الصعود مجددًا حتى مستوى 10375 .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، وسط اتجاه بيعي من جانب المستثمرين الأجانب .

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 1.3% عند 9998.6 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.69% عند 2201 نقطة، والأوسع نطاقًا بـ 0.67% ليصل 3153 نقطة، ونظيرهُ “egx50” بـ 0.94% عند 1903.5 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 197 ورقة مالية، هيمن الصعود من بينها على أداء 37 وتراجع 90 آخرى، وظلت الأسهم الباقية على ثبات سعري دون أي تغيرات .

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 291.8 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون المصريون والعرب للشراء بصافي مشتريات سجل 180.5 و 111.2 مليون جنيه على التوالي .

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر “egx30” الرئيسي يختبر حاليًا مستوى الدعم 10095 نقطة.

وأوضح أن تمكن المؤشر من تجاوز هذا المستوى لأعلى يعزز فرص الصعود نحو 10375 نقطة كمرحلة أولى ثم مستوى 10800 نقطة كمرحلة تالية، ونصح متعاملي البورصة بالانتقائية .

من جانبه قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن التراجع بجلسة الأربعاء للمؤشر الرئيسي جاء بضغط الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية .

وأوضح أن المؤشر الرئيسي يختبر حاليا دعم 10000 موضحًا أن الاستقرار أعلاه سيدفعه نحو 10200 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 فقال عيد إنه أنهى تعاملات الأربعاء مستقرًا في المنطقة الحمراء محافظًا على مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة.

وأشار إلى أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم المذكور يدفعه إلى اختبار مقاومة 2260، أما في حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم قد يتجه للتراجع نحو 2160 نقطة .