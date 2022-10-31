البورصة المصرية تحلق صاعدة 15.7% في أكتوبر ورأسمالها يربح 76.6 مليار جنيه بدعم سعر الصرف المرن (جراف)

شهدت البورصة المصرية مكاسب قوية شهرية في أكتوبر المنتهي، على صعيد مؤشرها الرئيسى” EGX30″ ورأس المال السوقي، مدعومة بتحرير جديد لسعر الصرف أضاف على أسعار الأسهم مزيدا من الجاذبية.

واقتنص المؤشر الثلاثيني النصيب الأكبر من المكاسب منهيا تعاملات أكتوبر صاعدا 15.72% مغلقا عند 11372 نقطة، وتعد نسبة الصعود هذه أعلى نسبة صعود شهرية على الإطلاق للمؤشر منذ بداية العام.

وارتفع مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.05% مغلقا عند 2251 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.73% مغلقا عند 3275 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي مكاسب قيمتها 76.6 مليار جنيه، منهيا الشهر عند مستوى 764.7 مليار جنيه، مقارنة مع 688.1 مليار جنيه.

وسجلت التداولات 44.5 مليار جنيه، واقتنصت الأسهم 59.65% من التعاملات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 40.35%.

وسجل العرب صافي مشتريات قيمتها 606 مليون جنيه، بنسبة 9.1% من التداولات، بينما بلغت مبيعات الأجانب 1.845 مليار جنيه بنسبة 10.6% من التداولات، وكان نصيب المصريين 80.3%.

وكان البنك المركزي أعلن الخميس الماضي اعتماد سعر صرف مرن أمام العملات الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب وسرعان ما احتفلت البورصة بالقرار عبر مكاسب قوية ظهرت في إغلاقات الشهر.

وأكد محللون لـ"المال" إن هذا القرار سوف يقود السوق لتحقيق مكاسب جديدة، وستسفيد منه مجموعة من الشركات وأبرزها المصدرة.