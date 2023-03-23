البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 12 مليار جنيه وتستعيد مستويات التريليون في أولى جلسات رمضان

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس 23-3-2023، على صعود جماعي، في أولى جلسات شهر رمضان.

وتمكنت البورصة من تحقيق مكاسب سوقية بنحو 12 مليار جنيه ليدخل رأسمالها السوقي مستويات التريليون جنيه مجددا.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.44%، ليغلق عند مستوى 15625 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.15% مسجلا 2765 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.63% عند 4106 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.26 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منهم 85 سهما، فيما تراجع 25، و استقر 80 دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 600 مليون جنيه ، مقابل 988.34 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 216.87 مليون جنيه، و 477 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 217.35 مليون جنيه.