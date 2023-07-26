البورصة المصرية تحاول التمسك بالمسار الصاعد للوصول إلى مقاومة 18100 نقطة

يتوقع محللون فنيون أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية ارتدادة محدودة على المدى القريب، إذ سيتحرك EGX30 نحو مستوى مقاومة 17400، وصولًا إلى 18100 نقطة خلال عدة جلسات .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تباين في الأداء، وسط قيم تداولات متواضعة للأسهم سجلت مليار جنيه فقط .

وهبط ” EGX30″ بـنسبة 0.48% عند 17396 نقطة، في حين ارتفع أداء egx70ewi بنسبة 1.8% عند 3457.8 نقطة، وصعد أداء المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 1.2% إلى 5114.6 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي مليار جنيه، على نحو 203 ورقات مالية، هيمن الأداء الصاعد على 42 من الإجمالي، وانخفض 85 أخرى، وظل 76 على استقرار دون أي تغيرات، فيما سجل رأس المال السوقي 1.169 مليار جنيه .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بإجمالى 36.1 و24.6 مليون جنيه، فيما سجل الأجانب بصافى بيع بنحو 60.7 مليون جنيه .

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة، إن المؤشر الرئيسي يتحرك صعودًا وهبوطًا في حركة عرضية منذ شهر أبريل.

ولفت إلي أن 18100 كمقاومة عنيدة منذ أبريل الماضي، متوقعًا التحرك صوبها، لافتًا إلى أن منطقة 16500 نقطة تعد مستوى دعم.

وفي سياق متصل، قال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة “القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية” إن المؤشر الرئيسى أغلق على تراجع نتيجة استمرار الأداء المتذبذب والسلبي لأغلب الأسهم القيادية، ما دفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة.

وأوضح أن المؤشر يتجه بهذا الأداء لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 17400 نقطة، والإغلاق أعلاه، بشرط أن يأتي مدعومًا بعودة الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقال “عيد” إنه نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأربعاء، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم والمتاجرة السريعة، موضحًا أنه يتجه نحو مقاومة 3469 نقطة.