البورصة المصرية تحاول التماسك قرب منطقة الدعم 11500-11600 نقطة

والتى اقترب منها بعد تعرضه لعمليات جني أرباح اليوم

توقع خبراء التحليل الفني تماسك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، قرب منطقة الدعم الحالية 11500 إلى 11600 نقطة، والتى اقترب منها بعد تعرضه لعمليات جني أرباح اليوم.

وأشار الخبراء إلى احتمالية ظهور القوى الشرائية قرب مستويات الدعم السابق ذكرها، ليعاود EGX30 الصعود مستهدفا 11800 نقطة، مع الأخذ في الاعتبار بأن فرص استمرار الهبوط وكسر مستوى الدعم ماتزال قائمة.

ولفتوا إلى الأداء السلبي لمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بعد كسر الدعم الرئيسي 2200 نقطة، وهو ما قد يدفعه لاستكمال الهبوط في اتجاه الدعم التالي 2160 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 اليوم بحوالي 0.65% ليغلق عند 11655 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنحو 1.45% مسجلا 2176 تقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 1.57% عند مستوى 3181 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 513.18 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 6 مليارات جنيه، ليسجل 750.92 مليار، مقابل 756.91 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة اليوم سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب بصافي 1.72 مليون جنيه، و15.33 مليون على الترتيب، مقابل صافي بيع للمصريين بقيمة 17.05 مليون جنيه.

قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين، إلى أن مؤشر EGX30 فشل في محاولاته المتكررة لأكثر من 5 جلسات لاختراق مستوى 12070 نقطة، قبل أن تسيطر عليه القوى البيعية التى دفعته للهبوط اليوم في إطار عمليات تصحيح مؤقتة، وجاء ذلك متزامنا مع موجة هبوط للبورصات العالمية على خلفية الحديث المستمر على معدلات التضخم وتأثيرها على الاستثمار.

ولفت نبيل إلى أن الضعوط البيعية خاصة على أسهم “البنك التجاري الدولي” و”فوري” بجانب القطاع العقاري، دفعت EGX30 ليغلق قرب منطقة الدعم 11600 إلى 11500 نقطة.

وتوقع نبيل ظهور القوة الشرائية قرب منطقة الدعم السابق ذكرها، وإن كان بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن التصحيح الحالى قد يتيح فرصة لتكوين المراكز على حسب الحالة الفنية لكل سهم على حدة.

وحدد بعض القطاعات التي قد تكون جاذبة للاستثمار على المدى المتوسط، ومنها “العقارى” و”البتروكيماويات” و”الصناعى” و”البنوك”، حيث لاتزال النظرة الفنية لتلك القطاعات إيجابية على المدى المتوسط.

ولفت نبيل إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية من شأنه التأثير سلبا على شهية المستثمرين بالبورصة ولو بشكل مؤقت، مشددا على أهمية جذب سيولة جديدة للسوق من خلال البدء في الترويج وتنفيذ برنامج الطروحات.

وأشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى أن مبيعات المؤسسات المالية اليوم دفعت مؤشرات البورصة نحو المسار الهابط، وسط تراجع لأحجام وقيم التعاملات.

وأضاف عيد أن EGX30 هبط بنحو 75 نقطة اليوم، إلا أنه نجح في التماسك أعلي مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة، ما قد يدفعه لإعادة التجربة على اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11800 نقطة.

واستدرك عيد بأنه حال واصلت القوي البيعية ضغطها على المؤشر وكسر مستوى الدعم 11600 نقطة، فإنه قد يستكمل الهبوط في اتجاه مستوى الدعم التالي عند 11400 نقطة.

وتطرق عيد للأداء السلبي لمؤشر EGX70 الأسهم الصغيرة والمتوسطة اليوم، حيث دفعه الهبوط لكسر مستوي الدعم الرئيسي 2200 نقطة، ما قد يرجحه لمواصلة الهبوط مستهدفا مستوى الدعم التالي عند 2160 نقطة، ومن ثم محاولة الارتداد منه.