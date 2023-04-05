قال محللون فنيون إن البورصة المصرية تحاول التشبث بالمسار الصاعد، وتجاوز دعم 17000 نقطة، بما يؤهلها نحو 17350 على المدى القريب.

وقلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها الصباحية في نهاية جلسة اليوم واختتمت التعاملات على تباين في الأداء لليوم الثاني على التوالي، بعدما أنهى EGX30 التعاملات صاعدًا بـنحو 0.12% مغلقًا 17019 نقطة.

كما صعد EGX70 بنسبة 0.02% مغلقًا بمستوى 2955.78 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه كل من “egx100″ بنسبة 0.08% مسجلًا 4444 نقطة، و”egx50” بنحو 0.24% عند 2909.8 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم 1.6 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 197 ورقة مالية، ارتفع منها 68 واحدة، وتراجع 68 أخرى، بينما ظلت 61 على استقرار سعري دون تغيرات .

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي 55 و44.5 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للشراء بصافي بنحو 99.6 مليون جنيه .

من جانبه، قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية تحاول التمسك بالمسار الصاعد لمؤشرها الرئيسي خلال الوقت الحالي .

ولفت إلى أن EGX30 تمكن من تجاوز مستوى منطقة المقاومة 16675 – 16700 نقطة، موضحًا أن هذا لا يزال يعزز من فرص الصعود له صوب مستوى 17350 ومنها حتى 17725 نقطة.

وقال حسام عيد مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم 17000 نقطة ربما يدفعه لاختبار واستعادة مقاومة 17300 ثم 17700 نقطة.

وأوضح أنه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم المذكور ربما يتجه إلى اختبار الدعم الثاني عند 16800 نقطة .

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقال “عيد”، إنه يتجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 2900 نقطة، على أن يعاود الصعود مرة أخرى.