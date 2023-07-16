البورصة المصرية تحاول استعادة التحركات الإيجابية.. ومستوى 17500 نقطة فاصلة لصعود EGX30

رهن خبراء التحليل الفني تحول البورصة المصرية للتحركات الإيجابية، بتمكن مؤشرها الرئيسي EGX30 من اختراق مستوى 17500 نقطة.

وقال الخبراء إن المستوى المذكور يفتح الباب أمام استهداف الحد العلوي للنطاق العرضي الذي تتحرك به السوق عند مستوى 18200 نقطة.

وأشار الخبراء إلى أنه في حال عدم تمكن EGX30، من اجتياز 17500 نقطة، فقد يواصل الهبوط لمستويات 17000 نقطة، ثم 16600 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس، على تباين، بعدما استقر EGX30، عند مستوى الافتتاح 17343 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة للهبوط بنحو 0.15%، عند مستوى 3422 نقطة، وتراجع «الأوسع نطاقًا» EGX100بنحو 0.03%، عند 5082 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي لـ«المقيدة» نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و171 مليار جنيه، مقابل تريليون و168 مليار جنيه الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 3.98 مليون و7.81 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل بيع للعرب بحوالى 11.79 مليون.

وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى أن البورصة المصرية شهدت جلسة بداية الأسبوع الحالي -أمس- تداولات هادئة للغاية .

وواصل «جمال» أن السوق سجلت صعودًا طفيفًا حتى منتصف التداولات مع انخفاض نسبي في أحجامها، قبل التراجع مع الاقتراب من الإغلاق لينهى «EGX30» على سعر الافتتاح.

وقال «جمال الدين» إن « EGX30»، يواجه ضعفًا عامًا في الأداء، ربما يرجحه للتراجع لمستويات 17000 نقطة، ثم اختبار 16600، طالما ظل أدنى مستوى 17500 نقطة.

وعلى صعيد «EGX70»، فأشار «جمال الدين» إلى أن المؤشر لم يتمكن أيضًا من تجاوز مستوي مقاومة 3455 نقطة، والتي تعتبر الفيصل لاستمرار الارتدادة الحالية التي قد تكون مؤقتة.

وقال إن احتمالات هبوط المؤشر السبعيني لمستويات 3200 نقطة، ثم 3100، لا تزال قائمة.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلي الإغلاق المتباين للمؤشرات، متابعًا أن « EGX30»، ما زال يستهدف اختراق مستوى المقاومة المهم عند 17500 نقطة، وحال تأكيد اختراقها قد تتغير النظرة الفنية له إلى الإيجابية .

ولفت “نبيل” إلى أن اختراق 17500 نقطة، قد يفتح الباب أمام « EGX30» لاستهداف الحد العلوى للاتجاه العرضي عند 18200 نقطة.

واستدرك «نبيل» أن استمرار التداول دون مستوى 17500 نقطة، قد يدفع المؤشر للهبوط وإعادة التجربة على الدعم الفرعي عند 17000 نقطة، متوقعًا أن تشهد بعض أسهم القطاع العقاري نشاطًا خلال الأسبوع الحالى.