البورصة المصرية تحافظ على المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم

حافظت مؤشرات البورصة المصرية، على المسار الصاعد حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصرين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.31%، عند مستوى 24256 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.11%، مسجلا مستوى 5167 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.92%، مسجلا مستوى 7508 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 192 سهما، ارتفع 111 سهما، وتراجع 29 سهما، فيما استقر 52 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 24.38 مليون جنيه، و 12.45 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 36.83 مليون جنيه.