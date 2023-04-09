البورصة المصرية تحافظ على البقاء في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم

حافظت مؤشرات البورصة المصرية، على البقاء في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم، الأحد 9-4-2023.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” صعودا بنسبة 0.08% عند مستوي 16722 نقطة.

وصعد مؤشر” EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.35% عند مستوى 2955 نقطة، و مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 0.32% عند 4434 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 193 سهما، ارتفع منها 50 وتراجع 55، فيما استقر 88 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 7.88 مليون، و 19.12 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 27.01 مليون.