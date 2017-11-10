البورصة المصرية تتماسك في أسبوع الأزمة السعودية

ارتفعت بشكل محدود بلغ 0.22% مصطفى طلعت تمكنت البورصة المصرية من التماسك، في الأسبوع الأول على قرارات المملكة العربية السعودية بتوقيف عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين السعوديين. ونجح المؤشر الرئيسي "egx30"، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة بالسوق، في الصعود بشكل طفيف بلغ 0.22% مسجلًا 14350 نق

ارتفعت بشكل محدود بلغ 0.22%



مصطفى طلعت

تمكنت البورصة المصرية من التماسك، في الأسبوع الأول على قرارات المملكة العربية السعودية بتوقيف عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين السعوديين.

ونجح المؤشر الرئيسي “egx30″، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة بالسوق، في الصعود بشكل طفيف بلغ 0.22% مسجلًا 14350 نقطة بعد الأداء القوي بالنصف الثاني من الأسبوع.

وعلى نفس الصعيد ارتفع إجمالي قيم التداولات لتسجل 7.5 مليار جنيه، مقابل 7.3 مليار جنيه، فى الأسبوع السابق له، مدعومة بأداء القطاع العقاري بقيادة سهم بورتو جروب القابضة.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الفساد بالسعوية، والمشكَّلة عبر مرسوم ملكي، قررت إيقاف عشرات من المسئولين السابقين ورجال أعمال كبار، على رأسهم الملياردير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال المشهور الشيخ صالح كامل.

ويسهم رجل الأعمال صالح كامل في عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، بشكل غير مباشر، ومنها الملتقى العربي للاستثمارات، والإسماعيلية للتطوير العقاري، والإسماعيلية للدواجن، وبنك البركة– مصر، فيما يدخل الوليد بن طلال في مشروعات مشتركة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة المقيدة بالسوق الرئيسية.