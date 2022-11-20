البورصة المصرية تتعاقد مع شركة كندية ناشئة لتنفيذ تكنولوجيا سوق الكربون الأفريقية

كشف رامى الدكانى، رئيس البورصة المصرية، عن تعاقدها مع إحدى شركات التكنولوجيا الناشئة الكندية –رفض الإفصاح عن ماهيتها- لتنفيذ تكنولوجيا أول سوق طوعية لإصدار و تداول الكربون فى أفريقيا.

يُذكر أن البورصة المصرية أعلنت على هامش مشاركتها فى مؤتمر قمة المناخ «COP27» بدء إجراءات إطلاق أول سوق أفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون فى أفريقيا.

ووقعت البورصة عبر تابعتها «القابضة لتنمية أسواق المال» اتفاق إطارى مع البنك الزراعى المصرى وشركة «ليبرا كابيتال» لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

وأضاف «الدكانى» – فى مائدة مستديرة حضرتها «المال»- أن سوق الكربون ستنطلق خلال النصف الأول من 2023 معتمدة على القدرات الأفريقية الجاهزة فى هذا الصدد.

وتوقع ظهور الإصدارات المحلية من شهادات الكربون فى نهاية 2023 أو مطلع 2024 مشيرًا إلى أن البنك الزراعى المصرى سيمثل عنصر دعم قوى فى الوصول للمستهدفات البالغة 7 – 10 ملايين طن كربون فى الأعوام الـ 3 الأولى.

وكشف «الدكانى» أن البورصة تتفاوض مع جهات التصديق والتحقق مثل «Verra» و«Gold Standard» على إمكانية تواجدهما فى السوق المحلية عبر افتتاح مكاتب لها أو تقديم خدماتهم لها بأى شكل، موضحًا ضرورة ظهور لاعبين جدد يؤدون نفس مهام تلك الكيانات الدولية فى ظل طول أمد الفترة الزمنية الخاصة بالمصادقة والتحقق من مشروع الخفض.

وشهادات الكربون هى بمثابة الإثبات التى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة مثل وزارة البيئة أو ممثلى الأمم المتحدة، ليفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت فى تقليل الانبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذها أحد المشروعات المخفضة للانبعاثات البيئية، وتحدد قيمة تلك الشهادات وفقًا لمعدلات خفضها لكل طن كربون.

يُذكر أن «المال» كشفت فى فبراير الماضي، أن البورصة المصرية تتعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.