البورصة المصرية تتسلح بمشتريات الأجانب والمؤسسات المحلية لمواصلة الصعود

يتوقع خبراء البورصة أداء صاعدا للمؤشر الرئيسى “EGX30 ” الذى يستهدف مستويات 11400 نقطة، مدعوما بمواصلة الأجانب والمؤسسات المحلية الشراء، وسط نصائح بتجنب المضاربات السريعة، وإنشاء مراكز للشراء الهامشي، وإغلاق نظيرتها المفتوحة، والتركيز على الأسهم القوية ماليا، وصاحبة معدلات الربحية.

كانت البورصة المصرية أنهت تعاملاتها الأسبوع الماضى على تباين للمؤشرات، ومكاسب لرأس المال السوقى بدعم مشتريات أجنبية.

وصعد “EGX30” بنسبة 1.72% مغلقا على 11262 نقطة، بينما تراجع “EGX70″ بنحو 1.27% مسجلًا 2213 نقطة، و” EGX100″ الأوسع نطاقا 0.55% مستقرًا عند 3226 نقطة.

وسجل رأس المال السوقى مكاسب أسبوعية بلغت 17.3 مليار جنيه، بعدما أغلق على 763.1 مليار، مقارنة مع 745.8 مليار للأسبوع السابق، فيما سجلت التعاملات نحو 19.1 مليار، استحوذت الأسهم منها على 74.36% من إجمالى التداول داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 25.64%.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 81% بصافى بيع 45.2 مليون جنيه، كما اتجه العرب للبيع أيضا بنحو 3.1 مليون بنسبة 8.5%، فيما كان نصيب الأجانب 10.5% بصافى شراء 48.3 مليون.

وقالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد فى أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق تستهدف مستويات 11450 نقطة هذا الأسبوع، بدعم الأداء الإيجابى المتوقع للأسهم القيادية، وأبرزها التجارى الدولي، والمصرية للاتصالات، وهيرميس.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفى هو الأفضل حاليا، بدعم استفادته من تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وأيضا مجال الصناعة.

وتوقعت عودة الأجانب للشراء بقوة مع بدء العام المقبل وبشكل خاص فى الأسهم القيادية، وأبرزها هيرميس، والبنك التجارى الدولي، و فورى لتكنولوجيا البنوك، و إى فاينانس، وأوصت المستثمرين بإغلاق مراكز الشراء الهامشي، وعدم فتح أى مراكز جديدة حتى التأكد من استقرار الحركة الصعودية للسوق.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار فى إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تحقق السوق أداء إيجابيا الأسبوع الحالي، ليتحرك “EGX30” صوب 11400 نقطة، بدعم استمرار المؤسسات المحلية، والأجانب فى الشراء، والتحركات الصاعدة المتوقعة للأسهم القيادية.

وأضاف أن أفضل القطاعات أداءً حاليًا هى العقارات، والخدمات المالية، والبنوك، وبشكل خاص الأسهم القيادية. وأوصى المستثمرين بالبعد عن المتاجرة، والمضاربات السريعة، والاتجاه نحو الأسهم صاحبة العائد المرتفع والمؤشرات المالية القوية، وتفعيل مستويات وقف الخسائر.