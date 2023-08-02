البورصة المصرية تترقب قرارات البنك المركزي غدا

قال محللون إن البورصة المصرية تترقب قرارات البنك المركزي المصري بشأن الفائدة غدًا الخميس، وسط توقعات بالصعود على المدى المتوسط والخروج من نفق الحركة العرضية.

ومن المفترض أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعًا غدًا الخميس لبحث أسعار الفائدة .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع جماعي، بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب بقيمة 35.6 مليون جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.33% ووصل إلى 17455 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 0.98% ووصل 3505 نقطة، وأيضًا تراجع المؤشر المئوي بواقع 0.86% عند 5171.7 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 2.8 مليار جنيه، وجرى التداول على نحو 200 ورقة مالية، هيمن التراجع على أداء الغالبية من بينها بواقع 106، وصعد 33، وظلت الباقية دون تغير .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي قيمة بلغت 4.9 و 30.6 مليون جنيه على التوالي، في حين اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة 35.6 مليون جنيه .

وقال مهاب جهينة رئيس قسم التحليل الفني بشركة “بلتون المالية القابضة”، إن البورصة المصرية تسير في حركة عرضية منذ قرابة شهر، صعودًا وهبوطًا بشكل يغلب عليه التذبذب .

وتوقع أن تتمكن خلال الفترة المتوسطة من تخطى المنطقة الحالية والصعود حتى مستوى 18100 نقطة عقب عدة جلسات .

ونصح “عجينة” عملاء الشراء الهامشي بالوقت الحالي بتقليل وإغلاق المراكز المفتوحة، والاحتفاظ بالسيولة قد الإمكان، والتوجه للاستثمار في الأسهم الكبيرة .

من جانبه قال حسام عيد مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات اليوم الأربعاء على تراجع نتيجة الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية وسط حالة من الترقب والانتظار لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخاص بمعدل الفائدة على الإيداع والإقراض.

وأوضح أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة، قد يدفعهُ إلى اختبار واستعادة مستوى مقاومة 17700 نقطة مدعوماً بارتداد الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء .

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقال “عيد”، إن استقراره أعلى الدعم الرئيسي قد يدفعهُ إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واستعادة مستوى مقاومة 3560 ثم المقاومة الثانية 3600 نقطة .