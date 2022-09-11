البورصة المصرية تترقب حركة صاعدة تدفع EGX30 نحو 10800 نقطة

توقع محللون فنيون تحرك مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو اختراق مقاومة 10400 نقطة في الأجل القريب، في إطار حركة صاعدة مرتقبة نحو مناطق 10800 .

وأضافوا أنه في حالة عدم تمكن EGX30 من اختراق المقاومة المذكورة سيدفعه لمواصلة التحركات العرضية، بين مستويي 9900 – 10375 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم –الأحد- على صعود جماعي، بعدما ارتفع EGX30 بنحو 0.89%، ليغلق على مستوى 10356 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 بنحو 0.61%، مسجلًا 2287 نقطة، و”الأوسع نطاقًا” EGX100، بنسبة 0.61% عند مستوى 3276 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 1.18 مليار جنيه، وربح رأسمال السوقي لـ”المقيدة” نحو 8.34 مليار جنيه ، ليسجل 711.01 مليار، مقابل 702.67 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين، بصافي 82.013 مليون جنيه، مقابل توجه بيعي للعرب والأجانب بقيمة 49.7 مليون و32.241 مليون جنيه على الترتيب .

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30، صعد ليقترب من مستوى المقاومة المهمة على الأجل القصير 10375 نقطة .

وأضاف “جمال الدين” أنه إذا استمر EGX30 أسفل مستوى المقاومة 10375 نقطة، فإن احتمالية مواصلة التحركات العرضية تظل قائمة، مشيرًا إلى أن تمكنه من اختراق المقاومة 10375 نقطة، سيدفعه لاستهداف الصعود لمستويات 10600 ثم 10800 نقطة .

من جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إلي إنهاء مؤشرات البورصة تعاملات أمس في المنطقة الخضراء، بدعم من أداء أسهم البتروكيماويات والقطاع العقارى.

ونوه “نبيل” إلى اقتراب EGX30 من مستوى المقاومة المهمة عند 10400 نقطة، سيدفعه لاستهداف مستوى 10800 مرورًا بالمقاومة الفرعى عند 10600.

وحدد مستوى دعم المؤشر عند 10100 نقطة على الأجل القريب والمتوسط، مرجحًا استمرار الأداء الإيجابي لقطاعي التروكيماويات والعقارات.