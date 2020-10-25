البورصة المصرية تترقب تبعات تغيير إدارة البنك التجارى الدولى

يترقب مجتمع سوق المال تبعات قرار البنك المركزى برحيل هشام عزالعرب من منصب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB على السهم – صاحب أكبر وزن نسبى فى السوق، وأيضا على مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بجلسة اليوم الأحد.

وأعلن البنك التجارى الدولى مساء الجمعة الماضى عن تعيين شريف سامي، رئيسًا غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، خلفًا للرئيس السابق والعضو المنتدب هشام عز العرب.

وقال دكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن ما حدث أمر عارض، ولن يؤثر بأى شكل على القطاع المصرفى أو تصنيفه الائتماني، واصفا الحدث بأنه مشكلة محدودة وغالباً سيتم حلها.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم للاستثمارات المالية، إن السوق تتطلع لمعرفة أية قرارات محتملة قد يتخذها البنك المركزى بشأن «التجارى الدولي»، سواء من خلال توجيه جزء من الأرباح لدعم الخطة المستقبلية، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بنظم الحوكمة والرقابة الداخلية ومتابعة الائتمان، مؤكداً عدم تأثر إيرادات البنك بهذه الواقعة.

وأشار إلى أن ردود الأفعال التى ظهرت نتيجة الشائعات التى تم تداولها وعدم معرفة حقائق الأمور انعكست على السوق فى تعاملات جلسة الخميس الماضي، لافتاً فى هذا الصدد إلى وقف التعامل على السهم، وعلى صعيد شهادات الإيداع التى تراجعت الخميس أيضاً إلا أنها عاودت التماسك فى اليوم التالى لتصل لنفس أسعارها يوم الأربعاء.

ورجح مواجهة سهم التجارى الدولى موجات بيعية فى بداية جلسة اليوم الأحد، ثم معاودة التماسك فى ظل عدم وجود إدانات مؤكدة لأى طرف.

وعلى صعيد تحركات السوق بشكل عام، توقع ماهر أن تدور حول مستوياتها الحالية بجلسة اليوم، وأن يكون التأثير على سهم التجارى الدولى فقط.

واستبعد عادل كامل، رئيس شركة الأهلى للاستثمارات المالية– ذراع إدارة الأصول للبنك الأهلي، تأثر أداء البورصة بأحداث التجارى الدولي، وكذلك أداء القطاع المصرفى وتصنيفه الائتماني.

وقال هانى توفيق، خبير سوق المال، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار السابق، إن الصورة الكاملة حول المخالفات لم تتضح حتى الأن، مؤكدًا على الدور الكبير الذى حققه هشام عز العرب خلال قيادته للبنك .

وأوضح الخبير الاقتصادى أن عمليات القطاع المصرفى وودائع العملاء لن تتأثر سلبًا، وستكمن أوجه التأثر فى أسهم القطاع المصرفى، أو على صعيد الاستثمار فى البنوك ذاتها، فى ظل وجود مفاوضات لبيع بعضها تعمل فى مصر، وأبرزها بلوم مصر.

وعلى صعيد ردة فعل البورصة توقع توفيق تعرض سوق الأسهم بجلسة اليوم الأحد لموجة تراجعات نتيجة انخفاض محتمل فى سعر سهم البنك التجارى الدولى CIB، بسبب ضغوطات بيعية قوية متوقعة .

من جانبه توقع محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، تراجع مؤشرات البورصة فى جلسة اليوم، مضيفاً أن السوق قد تتعرض لضربة متوسطة أو قوية فى بداية تعاملات الأسبوع الجاري، على أن تعاود الصعود مجددًا للمستويات الحالية 11000 نقطة بنهاية الأسبوع، ناصحًا المستثمرين بالشراء فى الوقت الراهن .

ورجح الأعصر تراجع مؤشر EGX30 لمستويات 10700 نقطة بجلسة اليوم، بينما سيتجه EGX70 نحو 1800 نقطة، مرشحًا سهم سوديك للتحرك بين مستويى 11.75 – 12.60 جنيه خلال تعاملات الأسبوع، وسهم سى آى كابيتال بين 3.55 – 3.85 جنيه، وحديد عز 6.70 – 7.40 جنيه، وسهم السويدى بين 7.30 – 8 جنيه .

من جهته قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للسمسرة، إن الشكل الذى خرج به استبعاد أو استقالة هشام عز العرب من منصبه كرئيس للبنك التجارى الدولي، كان مفاجئاً بشكل عام.

ورجح تراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بجلسة اليوم لمستويات الدعم 10870 نقطة، كما رجح كسره لأسفل واستهداف مستويات 10600 نقطة، ثم 10290 نقطة، وذلك بضغط من الهبوط المتوقع لسهم البنك التجارى الدولي.

وتوقع عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تشهد السوق تراجعاً وعمليات جنى أرباح خلال جلستى الأحد والاثنين، ثم تتماسك معاودة التحركات العرضية بجلستى الثلاثاء والأربعاء بنطاق 10870 و11200 نقطة.

ويرى أن سهم التجارى الدولى سيتحرك فى نطاق 64.30 و68.40 جنيه، مقارنة مع 66 جنيهاً مستوى إغلاق الأسبوع الماضي، والذى تراجع خلاله بواقع %1.65.

وأوصى عبدالقادر بشراء سهم البنك التجارى الدولى عند مستوى 64.30 جنيه، وسهم المصرية للاتصالات عند 11.60 جنيه مقابل 12 جنيهاً الخميس، وسهم المجموعة المالية هيرميس عند 12.45 جنيه مقابل 13 جنيهاً الخميس، موضحاً أن المستويات التى تشهدها السوق حالياً تعد فرص جيدة للشراء ولإعادة بناء مراكز جديدة للمؤسسات التى اتجهت للشراء الخميس الماضى.