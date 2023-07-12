البورصة المصرية تترقب الإعلان عن باقة الطروحات الحكومية

قال محللون فنيون إن انتعاش مؤشرات البورصة المصرية مرهون بالإعلان عن باقة جديدة من الطروحات الحكومية، تزامنًا مع الكشف أمس عن حزمة صفقات لمستثمرين إستراتيجيين .

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، وسط قيم تداول على الأسهم بلغت نحو 1.4 مليار جنيه .

وتراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.06% عند 17144 نقطة، كما هبط «السبعيني» “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.31% ووصل إلى 3392 نقطة، وأيضًا «الأوسع نطاقًا» “egx100” بواقع 0.39% عند 5034 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.4 مليار جنيه، على نحو 202 ورقة مالية، صعد من بينها حوالي 47، وتراجعت 81 أخرى، وظلت البقية على استقرار دون أي تغيرات، فيما بلغ رأس المال السوقي حوالي 1.16 تريليون جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي مشتريات 55.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب بيعًا بقيمة 31.5 و 23.8 مليون جنيه على التوالي .

وخلال جلسة اليوم تحولت دفة تحركات سهم «طاقة عربية» للهبوط ليتصدر قائمة الأكثر تراجعًا بنسبة 20% ووصل 15.85 جنيه .

وأعلنت الحكومة مساء الثلاثاء الماضي عن إبرام 3 صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بقيمة إجمالية 1.7 مليار دولار .

من جانبه، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم القابضة، إن المؤشر الرئيسي نجح في الارتداد من مستوى الدعم 16500 نقطة لأعلى.

ولفت إلي أن المؤشر الرئيسي يتجه للتحرك نحو مقاومة 17290 نقطة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن تجاوزها سيدفعه نحو مستويات أعلى عند 18100 خلال المدى القريب .

وقال «النمر» إن سهم «التجاري الدولي» يستهدف الصعود نحو 53.70 ثم 58 جنيهًا الفترة المقبلة، ونصح متعاملي البورصة بالتحرك الانتقائي على الأسهم بالوقت الراهن.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن تأثر البورصة بحزمة الصفقات المُعلنة أمس جاء محدودًا، خاصة أن جميعها تمت لمستثمرين إستراتيجيين، بخلاف صفقة “عز الدخيلة” كونها كيانًا مدرجًا.

ولفت إلي أن البورصة تنتظر الإعلان عن باقة جديدة من الكيانات الحكومية يتم الإعلان عنها لطرح وتداول جزء من أسهمها، وذلك ضمن برنامج الـ32 شركة المقيد .

وأوضح “غريب” أن البورصة كانت تتحرك في نطاق ضيق خلال الجلسات القليلة الماضية، نحو 17200 ومنها لمستوى 17500 نقطة، ونصح عملاء الشراء الهامشي بشكل عام بتقليل المراكز، تحسبًا لأي عملية تصحيح أو نزول .