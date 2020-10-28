البورصة المصرية تتراجع 4% وتخسر 13.3 مليار جنيه في أكتوبر

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الشهرية في أكتوبر على تراجعات جماعية للمؤشرات، وخسائر لرأس المال السوقي، بضغوط مبيعات أجنبية.

بضغوط مبيعات أجنبية

وفقد مؤشر السوق الرئيسي egx30 ما نسبته 4.31% من قيمته ليغلق أكتوبر عند 10515 نقطة، كما تراجع مؤشر الأفراد السبعيني egx70 6.6% مغلقا عند 1870 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا egx100 بـ 5.27% لينهي الشهر بمستوى 2743 نقطة.

وسجل صافي مبيعات الأجانب مليار جنيه، بنسبة 10.5% من التعاملات، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 371.4 مليون جنيه، بنسبة 6.9% من التعاملات، بينما كان نصيب المستثمرون المحليون 82.6%، وذلك بالتعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع رأس المال السوقي 2.15% بقيمة 13.3 مليار جنيه، ليغلق عند 605.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 618.7 مليار جنيه بداية الشهر، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.