بورصة وشركات

البورصة المصرية تتراجع 4% وتخسر 13.3 مليار جنيه في أكتوبر

بضغوط مبيعات أجنبية
منى عبدالباري 1:04 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20 1:04 ص, الخميس, 29 أكتوبر 20

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أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الشهرية في أكتوبر على تراجعات جماعية للمؤشرات، وخسائر لرأس المال السوقي، بضغوط مبيعات أجنبية.

بضغوط مبيعات أجنبية

وفقد مؤشر السوق الرئيسي egx30 ما نسبته 4.31% من قيمته ليغلق أكتوبر عند 10515 نقطة، كما تراجع مؤشر الأفراد السبعيني egx70 6.6% مغلقا عند 1870 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا egx100 بـ 5.27% لينهي الشهر بمستوى 2743 نقطة.  

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وسجل صافي مبيعات الأجانب مليار جنيه، بنسبة 10.5% من التعاملات، فيما اتجه العرب للشراء بصافي 371.4 مليون جنيه، بنسبة 6.9% من التعاملات، بينما كان نصيب المستثمرون المحليون 82.6%، وذلك بالتعاملات على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات.

وتراجع رأس المال السوقي  2.15% بقيمة 13.3 مليار جنيه، ليغلق عند 605.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 618.7 مليار جنيه بداية الشهر، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن البورصة المصرية.

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بقلم منى عبدالباري

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