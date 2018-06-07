البورصة المصرية تتراجع 3% في أسبوع.. ورأس المال يخسر 28 مليار جنيه

- توقعات باسترداد الثلاثيني جزء من خسائره الأسبوع المقبل منى عبدالباريأغلقت البورصة المصرية على تراجعات قوية، بنهاية أسبوع هيمن عليه الاتجاه الهبوطي، للأسبوع السادس على التوالي، بضغط استمرار الحركة التصحيحية، وسط خسائر رأسمالية بلغت قيمتها 28 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المص

– توقعات باسترداد الثلاثيني جزء من خسائره الأسبوع المقبل



منى عبدالباري

أغلقت البورصة المصرية على تراجعات قوية، بنهاية أسبوع هيمن عليه الاتجاه الهبوطي، للأسبوع السادس على التوالي، بضغط استمرار الحركة التصحيحية، وسط خسائر رأسمالية بلغت قيمتها 28 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30″، خلال هذا الأسبوع 3% هذا الأسبوع مغلقًا عند 15923.6 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 6% مغلقًا عند مستوى 794 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه، في ضوء تراجعه إلى مستوى 902 مليار جنيه، مقارنة بإغلاق 930 مليار جنيه الأسبوع السابق.

وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن السوق قد يسترد جزء من خسائره الأسبوع المقبل ليصل إلى مستويات 16300 نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30، ومستويات تتراوح بين 805 و810 نقطة للمؤشر السبعيني، فيما أوصى باستغلال هذه المستويات في تقليل مراكز الشراء للمستثمر قصير الأجل.

وأرجع السعيد التراجعات القوية التي شهدها السوق الأسبوع الماضي إلى 3 أسباب أساسية تمثلت في حركة تصحيحية طبيعية عقب الارتفاعات السابقة للسوق والتي وصلت لمستويات 18400 نقطة، وأنباء اتجاه الحكومة لخفض دعم الطاقة، والانعكاس المتوقع لهذه الخطوات على معدلات التضخم، وحالة الذعر التي سيطرت على المستثمرين الأفراد ودفعتهم نحو البيع بقوة.

وأضاف: “لم يكن لزيادة ضريبة الدمغة إلى 1.5 في الألف مقارنة بـ 1.25 في الألف سابقا أي تأثير سلبي على السوق هذا الأسبوع والتراجعات جاءت بسبب العوامل السابقة فقط، حيث أن السوق امتص التداعيات السابقة للضريبة”.

وتوقع السعيد أن تستعيد الأسهم القيادية الأسبوع القادم جزء من خسائرها السابقة ليتحرك مؤشر المجموعة المالية “هيرميس” بين مستويات 22.5 و 23.5 مقارنة بـ 21.8 جنيه بإغلاقات الخميس، و مجموعة طلعت مصطفى القابضة نحو 11.70 جنيه، مقارنة بـ 11.27 جنيه، وسهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني صوب 86 جنيه، مقارنة بـ 85.6 جنيه بإغلاقات الخميس.