البورصة المصرية تتراجع منفردة بأداء أسواق المال العربية اليوم 19-12-2023 (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء الموافق 19-12-2023، على تراجع منفرد، بأداء البورصات العربية، وسط صعود أسواق السعودية والكويت وقطر ودبي وأبوظبي.

السوق المحلية (تراجع)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الثلاثاء 19-12-2023، على تراجع جماعي، وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاته على تراجع بنسبة 1%، ووصل إلى 25076.4 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 5 مليارات جنيه، وجرى التعامل على نحو 204 أوراق مالية، صعد من بينها أداء 31 واحدة، وتراجع 128 فقط، ولم تتغير تحركات الباقية بواقع 45.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، اليوم، على صعود محدود بنسبة 0.32% ووصل إلى 11713.4 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 6.2 مليار ريال سعودي.

سوق قطر (صعود)

كما ارتفع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 2.1% وأغلق عند 10142.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول 720.3 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 52 واحدة، صعد أداء 45، وانخفض 7 أخرى.

سوق دبي (صعود)

في السياق نفسه، صعد أداء سوق دبي بنحو 0.17% وأغلق عند 3997.5 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 135مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 38 شركة، ارتفع أداء حوالي 13، وتراجع 15 أخرى، وظل 10 على ثبات دون تغيرات.

سوق أبو ظبي (تراجع)

وصعد أداء سوق أبو ظبي بشكل منفرد بنسبة 0.17% أيضًا، ووصلت إلى 9493.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 4.6 مليار درهم إماراتي، بحجم 337.6 مليون ورقة مالية.

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