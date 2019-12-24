البورصة المصرية تتراجع في الختام والأسهم تخسر 4.5 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعي مع اتجاه بيعي للمستثمرين العرب، بينما فضل المصريون والأجانب الشراء.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 697 مليار جنيه مقابل 701.7 مليار جنيه مسجلة بنهاية تعاملات جلسة أمس.

وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 13805 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.36% إلى 526 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.48% إلى 1384 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 382.3 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 65.9 مليون ورقة مالية، بينما جرى التعامل على 160 سهماً مقيداً ارتفع منها 28 سهما وانخفض 86، بينما استقرت أسعار 46 سهما عند نفس مستويات إغلاق أمس.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافي قيم تداول قدرها 12.1 و12.5 و2.7 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافي قدره 374 ألف جنيه و5.8 و21.1 مليون جينه بالترتيب.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد تباينت خلال تعاملات جلسة أمس الاثنين، إذ صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.07% ليصل 13902 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.35%، ليصل إلى 528 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%، ليصل إلى 1390 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم 1.1 مليار جنيه، أمس ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 172 سهما، وهيمن الصعود على أداء 41 سهما، وتراجع 87 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقي 701.7 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 95 و 2.6 مليون جنيه على التوالي بجلسة الاثنين، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للشراء بصافي 97.7 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 89% من إجمالي التعاملات و1% للعرب و10% للأجانب.