البورصة المصرية تتحول للهبوط ورأسمالها السوقي يفقد 5 مليارات جنيه بنهاية تعاملات الأربعاء

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للتراجع في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 23-8-2023، بخسائر سوقية نحو 5 مليارات جنيه.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.98% عند مستوى 3679 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100” بنحو 0.92% عند 5413 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.6 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهم، ارتفع منهم 44، وتراجع 106 فيما استقر 51 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 5 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 233 مليار جنيه، مقابل تريليون و 238 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 31.39 مليون جنيه، و 7.3 مليون علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 38.69 مليون .