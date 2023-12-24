البورصة المصرية تتحول للهبوط ورأسمالها السوقي يفقد 18 مليار جنيه نهاية تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، 23-12-2023، على هبوط جماعي، بخسائر سوقية 18 مليار جنيه.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، جميع مكاسبه الصباحية ليغلق على انخفاض نحو 199%، عند مستوى 23822 نقطة.

وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للتراجع بنحو 1.42%، مسجلا مستوى 5312 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ1.61%، ليغلق عند 7639 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.23 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 205 أسهم، ارتفع منها 33 سهما، وتراجع 127 سهما، فيما استقر 45 دون تغيير.

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 18 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و648 مليار جنيه، مقابل تريليون و666 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 26.97 مليون جنيه، و4.92 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 31.9 مليون جنيه.