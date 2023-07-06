البورصة المصرية تتحول للهبوط منتصف تعاملات اليوم

حولت مؤشرات مؤشرات البورصة المصرية، دفتها نحو الهبوط خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 6-7-2023.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة مكاسبه الصباحية ليسجل تراجعا بنسبة 0.41%، عند مستوى 17309 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.4%، مسجلا مستوى 3555 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.34% عند 5248 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 194 سهما، ارتفع منهم 42 سهما، فيما تراجع 53 سهما، و استقر 99 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 598 ألف جنيه، و 9.9 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 10.5 مليون جنيه.