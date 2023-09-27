البورصة المصرية تتحول للهبوط بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

حولت مؤشرات البورصة المصرية، دفتها نحو الهبوط خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 27-9-2023، وسط سيطرة بيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.74%، مسجلا مستوي 20203 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.39%، عند مستوى 3780 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.48%، عند 5640 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 34 سهما، فيما تراجع 90 سهما، و استقر 72 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 25.6 مليون جنيه، و 3.1 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 28.7 مليون جنيه.