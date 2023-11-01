البورصة المصرية تتحول للهبوط بمنتصف تعاملات اليوم

تحولت مؤشرات البورصة المصرية نحو الهبوط خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 1-11-2023، وسط توجهات بيعية للمستثمرين الأجانب.

وفقد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30” جميع مكاسبه الصباحية مسجلا تراجع بنسبة 0.4%، عند مستوى 22461 نقطة.

وهبط مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.64%، عند 4297 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا “EGX100″، بنسبة 0.75%، عند مستوى 6428 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 193 سهما، ارتفع منها 78، فيما تراجع 56 ، و استقر 59 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 26.73 مليون جنيه، و 127 ألفا علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 26.86 مليون.