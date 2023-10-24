البورصة المصرية تتحول للمسار الهابط خلال منتصف تعاملات اليوم

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للمسار الهابط خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023، ليفقد مؤشرها الرئيسي منطقة 22000 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنحو 2.87%، مسجلا مستوى 21924 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.82%، عند مستوى 4173 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.27%، عند مستوى 6216 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع منهم 52 سهما، فيما تراجع 96 سهما، واستقر 47 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 51.06 مليون جنيه، و18.2 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 69.26 مليون جنيه.