البورصة المصرية تتحول للمسار الهابط بنهاية تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 15-5-2023، على تراجع جماعي، بعد أن فقدت كل مكاسبها الصباحية.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، للتراجع بنحو 1.34%، ليغلق عند مستوى 17135 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.92% عند مستوى 3038 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.88%، عند 4607 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الاسهم 2.24 مليار جنيه، وبلغ عدد الأسهم المتداولة إلي 201 سهما، ارتفع منهم 22 سهما، فيما تراجع 112 سهما، و استقر 67 سهما دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 121 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 134 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب، بصافي قيمة 26.83 مليون جنيه، و 203.48 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 230.31 مليون جنيه.