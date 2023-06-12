البورصة المصرية تتحول للمسار الهابط بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

تحولت مؤشرات البورصة المصرية، للمسار الهابط بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 12-6-2023.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.2%، مسجلا مستوى 17704 نقاط، بعد أن فقد جميع مكاسبه الصباحية.

وتكبد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، النصيب الأكبر من الهبوط بنحو 1.26%، مسجلا 3578 نقطة.

وهبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 1.05% عند 5278 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 199 سهما، ارتفع منها 64 سهما، فيما تراجع 47 سهما، واستقر 88 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصرين و العرب نحو الشراء، بصافي قيمة 53.99 مليون جنيه، و 1.68 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 55.67 مليون جنيه.