البورصة المصرية تتحول للصعود خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين

حولت مؤشرات البورصة المصرية، مسارها نحو الصعود منتصف تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023.

وعوض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، كافة خسائر الصباحية مسجلا ارتفاع بنحو 0.22%، عند مستوى 23963 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.13%، عند مستوى 4785 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.91%، عند 7023 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 195 سهما، ارتفع 84 سهما، وتراجع 49 سهما، فيما استقر 62 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 15.78 مليون جنيه، و 16.07 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 31.85 مليون جنيه.