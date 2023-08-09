البورصة المصرية تتحرك في المنطقة الخضراء بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 9-8-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.52%، عند مستوى 17841 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.2%، عند مستوى 3596 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.3% عند 5322 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 159 سهما، ارتفع منها 28 سهما، فيما تراجع 10 أسهم، واستقر 121 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 13.32 مليون جنيه، و28.48 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 41.8 مليون جنيه.